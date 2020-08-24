Анкара, , 17:42 — REGNUM Приблизительная стоимость газа в обнаруженном Турцией месторождении в Чёрном море с учётом текущих трендов может составлять до $80 млрд. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, передаёт 24 августа агентство Anadolu.

По предварительным оценкам, Турция сможет добывать из нового месторождения по 10−15 млрд кубометров газа ежегодно, что обеспечит треть потребностей страны в голубом топливе. Начать добычу турецкие власти планируют уже к 2023 году.

«Это довольно амбициозная цель, но в мировой практике уже имели место факты начала добычи со схожих месторождений в течение двух-трёх лет», — отметил Бирол.

Напомним, об обнуражении крупного газового месторождения в Чёрном море на минувшей неделе объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно заявлению турецкий властей, запасы газа в месторождении составляют порядка 320 млрд кубометров.