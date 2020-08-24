Ростов-на-Дону, , 16:59 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе состоявшейся 24 августа рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил о существующих проблемах реки Дон и Цимлянского водохранилища. Глава региона обратился к российскому лидеру с просьбой дать поручение по теме оздоровления реки Дон «для проработки этого вопроса».

Дон Шалин

По словам главы региона, напряженная водохозяйственная обстановка в бассейне реки Дон наблюдается на протяжении 13 лет. Особенно остро маловодье было ощутимо в 2015 году, когда суда-пятитысячники приходилось перегружать.

«Вы дали поручение Министерству природных ресурсов РФ, которое занималось подготовкой плана по реке Дон и Цимлянскому водохранилищу. Надо сказать, что динамика заметная, например, по финансированию Багаевского гидроузла и реконструкции Донского магистрального канала, который затем раздаёт воду по всей территории мелиорированных земель. <…> Мне кажется, что в продолжение того, что делается по Волге, а это две сообщающиеся реки, эта тема заслуживает внимания ученых, специалистов и, конечно, министерств, ведомств, которые имеют к ней отношение», — сказал глава региона.

Голубев отметил, что шесть отраслей экономики, включая водоснабжение, судоходство, рыболовство, гидроэнергетику, напрямую зависят от состояния реки Дон. При этом ресурсы реки Дон полностью или частично используют 15 субъектов РФ.