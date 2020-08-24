Москва, , 16:57 — REGNUM Любые слова президента воспринимаются чиновниками и губернаторами как акцентирование проблематики и постановка задач, другой вопрос, есть ли у глав регионов реальные рычаги для изменения ситуации на рынке труда, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 24 августа, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в разговоре с губернатором Ростовской области Валерием Голубевым назвал безработицу «одной из главных проблем в стране» и попросил главу региона «обратить внимание» на рынок труда.

« Президент впервые прямо формулирует вопрос таким образом. А любые слова президента воспринимаются чиновниками и местными властями как акцентирование проблематики, реальной повестки дня, как постановка задач. Значит, именно об этом он будет спрашивать следующих губернаторов, именно он поставил на контроль. Следовательно, он полагает, что ситуация эта сама по себе не рассосется, и нужны активные и конкретные действия властей всех уровней.

И все это действительно так, другой вопрос, что при нынешней ситуацией со структурой бюджетов региональные власти повязаны по рукам и ногам. У них есть права и обязанности, но нет источников финансирования, дополнительных средств. Когда возникает какая-то новая проблема, взять средства на ее решения им неоткуда, поскольку бюджеты сверстаны в конце предыдущего года. Регионов-доноров у нас не так много, дотационных — куда больше.