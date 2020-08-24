Бишкек, , 16:40 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон, предусматривающий выплату компенсаций гражданам, заразившимся ВИЧ или СПИДом в государственных медицинских учреждениях.

Закон должен будет вступить в силу с 1 марта 2022 года.

Заразившимся гражданам будет выплачиваться единовременная компенсация в размере не менее 100 тысяч сомов (95 тысяч рублей).

Порядок выплаты компенсации будет определяться правительством Киргизии.

Отмечается, что закон о выплате компенсации будет распространятся, в том числе, на детей, не достигших совершеннолетия на день выявления заражения ВИЧ/СПИДом, начиная с 23 августа 2005 года.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в Киргизии в начале 2020 года проживало 9 757 человек, у которых выявлен вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Из них граждане в возрасте до 14 лет — 7,5%, от 15 до 24 лет — 12%, от 25 до 49 лет — 70% и от 50 лет и старше — 10,5%.