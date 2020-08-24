Душанбе, , 16:39 — REGNUM Более 61 млн долл. может получить Таджикистан от Организации Объединённых Наций, сообщает пресс-служба минэкономразвития страны.

По информации ведомства, ООН готова выделить эту сумму на поддержку пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Таджикистана.

Отмечается, что договориться об этой поддержке сторонам удалось на встрече главы министерства экономического развития страны Завки Завкизоды с представителем ООН в Таджикистане Сезин Синаноглу.

В сообщении также подчеркивается, что при обсуждении мер таджикистанского руководства и планов ООН по минимизации влияния пандемии на экономику страны стороны высказались за расширение дальнейшего сотрудничества по этому направлению.