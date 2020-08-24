Душанбе, , 16:38 — REGNUM Сбор хлопка-сырца начался на юге Таджикистана, сообщает пресс-служба администрации Хатлонской области.

Сбор хлопка Shuhrataxmedov

Урожай уже собирают хлопкоробы районов Кушониен, Шахритус и Дусти. Работников посетил глава области и передал подарки женщинам, участвующим в сборе, и ветеранам хлопковой отрасли.

В 2019 году в стране было собрано 398 тыс. 380 тонн хлопка. В 2020 году хозяйства, задействованные в отрасли, планируют увеличить объем собранного урожая на 5%.

Читайте ранее: Тренд сезона в Таджикистане: мэр Ходжента собрал 38 кг хлопка