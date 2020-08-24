Душанбе, , 16:37 — REGNUM В Таджикистане разрабатывается Государственный реестр субъектов туристических услуг, сообщает сегодня, 24 августа, «Азия-Плюс».

Такое нововведение предусмотрено новым законом «О туризме», который 7 августа 2020 года подписал глава государства Эмомали Рахмон.

Отмечается, что порядок учёта определяет уполномоченный госорган — Комитет по развитию туризма при правительстве страны. Реестр ведется как в печатном, так и в электронном виде.

Реестр организован для регулирования предоставляемых услуг в сфере туризма.

Всего в закон «О туризме» добавлено 19 новых статей, направленных на стимулирование туристической отрасли за счёт предоставления льгот участникам этой сферы.