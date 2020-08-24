Ростов-на-Дону, , 16:08 — REGNUM Безработица на сегодняшний день является одной из главных проблем в России, и этому вопросу необходимо уделить особое внимание. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил 24 августа в ходе рабочей встречи с донским губернатором Василием Голубевым.

«Ростов — это развитый регион и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства. Конечно, нужно обратить внимание на рынок труда», — отметил президент РФ.

По словам Голубева, в Ростовской области безработными признаны более 96 тыс. человек. Уровень безработицы составляет 4,6%.

«Мы предпринимаем сейчас меры для того, чтобы максимально запустить те механизмы, которые позволяют людям работать. У нас примерно 46 тысяч вакантных рабочих мест, но коэффициент напряженности на рынке труда — практически два, это высокий для нас коэффициент, нетрадиционный, конечно. Поэтому мы будем искать новые решения», — сказал Голубев.