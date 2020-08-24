Москва, , 15:56 — REGNUM Цены на нефть 24 августа дружно идут «на север», то есть вверх, после разнонаправленной, но бурной динамики 21 августа, когда Brent обрушилась, а WTI, наоборот, неплохо подросла, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«На сегодняшних торгах Brent прибавляет в цене уже 0,87%, а WTI дорожает на 0,86%. Шторм «Женевьева», который, как ожидалось, должен был добраться до побережья США в выходные, ослаб, однако на смену ему на США надвигаются сразу два новых урагана — «Лаура» и «Марко».

В ожидании ураганов часть американских компаний, добывающих нефть в Мексиканском заливе, приостановила добычу, что способствовало росту котировок чёрного золота.

Однако пока нет оснований предполагать, что эти два урагана окажутся такой разрушительной силы, что существенно повлияют на добычу нефти в США, соответственно, рост может исчерпаться в любой момент.

На сегодня цена нефти марки Brent ожидается в коридоре $44,8−45,5 за баррель», — считает эксперт.

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