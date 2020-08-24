Москва, , 15:49 — REGNUM Рубль 24 августа возвращает себя часть потерянного ранее в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Доллар отступает к 74,26 руб. и может стабилизироваться впоследствии в пределах 74−74,50 руб. Евро сегодня стоит 87,88 руб. и способен закрепиться в рамках 87,50−88,00 руб.

Предыдущая волна ослабления отечественной валюты основана сразу на нескольких факторах, от провала спроса на долговом рынке до невнятной динамики в нефти и неоднородного отношения глобальных инвесторов к риску.

Кроме того, сейчас самое время, воспользовавшись ситуацией на глобальных площадках, привести доллар к той области, что будет комфортна для сведения в конечном счете российского бюджета.

Это диапазон 73−75 руб. за «американца», чем ближе к верхней границе этого коридора, тем больше будет волнения у населения, поэтому с большой долей вероятности можно говорить, что в ближайшее время американская валюта зависнет в диапазоне 74−74,50 руб.», — считает эксперт.

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