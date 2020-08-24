Москва, , 15:52 — REGNUM С января по июль 2020 года самыми продаваемыми подержанными автомобилями иностранных марок на авторынке РФ стали машины Ford Focus. Об этом 24 августа сообщает агентство «Автостат».

Автомобиль Ford Focus M 93

За первые семь месяцев 2020 года в России было продано 64,2 тыс. подержанных машин Ford Focus — на 13,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Вторую строчку занял Hyundai Solaris, чьи продажи упали только на 0,9%, до 57,7 тыс. единиц. Третье место у еще одной корейской модели — Kia Rio (56,6 тыс. ед.; +4,2%).

Четвертое и пятое места заняли две модели Toyota Corolla (52,9 тыс. ед.; — 9,1%) и Camry (41,7 тыс. ед.; — 8,8%).

Кроме того, в список попали: Renault Logan (40,4 тыс. ед.; — 6,9%), Chevrolet Niva (38,6 тыс. ед.; — 7%), Volkswagen Polo (34,2 тыс. ед.; +2,3%), Opel Astra (30,4 тыс. ед.; — 12,3%) и Skoda Octavia (28,5 тыс. ед.; — 5,3%).

Напомним, в России за семь месяцев 2020 года было продано 2 035 000 подержанных иномарок. Этот показатель оказался на 6,6% ниже результата продаж прошлого года.

Читайте также: В России подорожали три модели Mazda