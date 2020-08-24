Москва, 24 августа 2020, 15:52 — REGNUM С января по июль 2020 года самыми продаваемыми подержанными автомобилями иностранных марок на авторынке РФ стали машины Ford Focus. Об этом 24 августа сообщает агентство «Автостат».
За первые семь месяцев 2020 года в России было продано 64,2 тыс. подержанных машин Ford Focus — на 13,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Вторую строчку занял Hyundai Solaris, чьи продажи упали только на 0,9%, до 57,7 тыс. единиц. Третье место у еще одной корейской модели — Kia Rio (56,6 тыс. ед.; +4,2%).
Четвертое и пятое места заняли две модели Toyota Corolla (52,9 тыс. ед.; — 9,1%) и Camry (41,7 тыс. ед.; — 8,8%).
Кроме того, в список попали: Renault Logan (40,4 тыс. ед.; — 6,9%), Chevrolet Niva (38,6 тыс. ед.; — 7%), Volkswagen Polo (34,2 тыс. ед.; +2,3%), Opel Astra (30,4 тыс. ед.; — 12,3%) и Skoda Octavia (28,5 тыс. ед.; — 5,3%).
Напомним, в России за семь месяцев 2020 года было продано 2 035 000 подержанных иномарок. Этот показатель оказался на 6,6% ниже результата продаж прошлого года.
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