Москва, , 15:36 — REGNUM В России в июле 2020 года после весеннего падения начал восстанавливаться рынок микрозаймов. Количество выданных микрозаймов выросло на 5,7% и составило 1,38 млн (в июне — 1,31 млн). Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Огюст Шарпантье. Кредитор (фрагмент).1842

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Самый значительный рост выдачи займа до зарплаты (до 30 тыс. рублей) отмечен в Москве (67,5 тыс.), Подмосковье (59,8 тыс.) и Краснодарском крае (51,9 тыс.).

При этом единственный регион, в котором, в июле зафиксировано незначительное сокращение количества выданных микрозаймов, — Архангельская область (-0,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, доля проблемных микрозаймов в России по итогам нерабочего апреля выросла до 40,7%.

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