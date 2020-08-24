Сеул, , 15:48 — REGNUM По состоянию на август 2020 года доля иностранцев на фондовом рынке Южной Кореи составила 35,78%, что является самым минимальным показателем за последние три с половиной года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской биржи (KRX).

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Согласно опубликованным данным, с марта по август текущего года чистые продажи на рынке составили 12,7 трлн вон (~$10,6 млрд).

Известно, что 19 марта доля иностранных инвесторов на рынке составила 39%, однако к 21 августа показатель сократился до 35,66%.

Эксперты отмечают, что сбыт ценных бумаг иностранцами, начавшийся после объявления пандемии коронавируса и продолжающийся до сих пор, может свидетельствовать о сомнениях инвесторов в восстановлении экономики страны.