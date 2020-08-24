Душанбе, , 15:30 — REGNUM Объем импорта транспортных средств в Таджикистан по итогам января-июля 2020 года составил $123,6 млн, что на 34,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 24 августа сообщило агентство «Авеста» со ссылкой на таможенную службу республики.

Отмечается, что в основном в Таджикистан импортируются поддержанные транспортные средства. Популярностью в республике пользуются марки Opel, Mercedes, Toyota и Hyundai. Среди грузовых автомобилей популярностью пользуются грузовые автомобили из КНР.

За отчетный период в Таджикистане продано транспортных средств на общую сумму 338,4 млн сомони ($32,8 млн). За полгода экспорт транспорта из Таджикистана сократился втрое до $2,8 млн.

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