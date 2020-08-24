Минск, , 15:41 — REGNUM Курс белорусского рубля по отношению к евро по причине политического кризиса в стране, начавшегося после состоявшихся в республике 9 августа выборов президента Белоруссии, показал рекордное падение. Об этом 24 августа сообщает агентство Reuters.

Белорубль © ИА REGNUM

Согласно этим данным, на 11:37 мск белорусская национальная валют просела ещё на 1% по отношению к евро, до 3,0162. В результате это стало рекордным падением белорусского рубля, самое низкое значение которого по отношению к евро ранее было на 3,0186.

При этом по отношению к американскому доллару валюта Белоруссии понизилась почти на 2%, показав самое минимальное значение с апреля текущего года — 2,5364.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на открытии торгов на Московской бирже курс американского доллара понизился по отношению к рублю на 0,37%, до отметки в 74,52 рубля