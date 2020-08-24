Москва, , 15:36 — REGNUM По итогам июля 2020 года в России на 9,2% упали продажи автомобилей класса люкс и спорткупе (F+S) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает агентство «Автостат Инфо».

По данным журналистов, всего за отчетный период на авторынке страны было продано 722 новых люксовых авто. При том, что год назад этот показатель составлял 795 экземпляров.

Больше всего в июле 2020 года было реализовано люксовых автомобилей Mercedes-Benz S-Class — 105 единиц. Этот показатель на 55% больше, чем год назад.

На втором месте оказались модели BMW 7-Серии. Их за июль 2020 года приобрели 118 российских автолюбителей (-2,5%). Тройку лидеров замыкает Porsche Panamera с результатом 43 единицы (+7,5%).

Четвертое и пятое места заняли BMW 8-Серии (41 шт.; +116%) и BMW 6-Серии GT (34 шт.; — 55%).

Напомним, за первые семь месяцев 2020 года в России было реализовано на 31% меньше люксовых авто, чем за тот же период прошлого года.

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