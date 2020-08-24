Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM Донской губернатор Василий Голубев назвал причины сокращения сельхозпроизводства в Ростовской области, на которые указал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что «на фоне солидного роста сельхозпроизводства в стране в целом почему-то в Ростовской области тенденция к сокращению сельхозпродукции, она меня беспокоит, и она продолжается, главным образом».

Глава региона предполагает, что в текущем году ситуация изменится.

«Я думаю, что в этом году мы эту тенденцию переломим, прежде всего, потому что мы просели основательно [по производству] мяса [птицы], [по производству] яиц. Компания «Евродон», компания «Донстар» и «Белая птица». Буквально в июне мы провели встречу с министром сельского хозяйства, пригласили наших потенциальных инвесторов, и в августе эти производства, по информации инвесторов, возобновляются. Мы, конечно, прошлый год не догоним по мясу, но то, что мы выйдем на производство в течение оставшегося времени, до конца года, это практически очевидно. И для нас наша задача на следующий год — по мясу выровнять», — отметил Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области приступили к возрождению производства мяса индейки. Крупнейшие площадки для выращивания птицы в Красносулинском и Октябрьском районах в августе прошли проверку.

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