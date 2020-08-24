Нижний Новгород, 24 августа 2020, 15:18 — REGNUM За 15 млн рублей в Нижнем Новгороде продают редкий Bentley Brooklands Coupe 2008 года выпуска. Объявление размещено на сайте Аvito.ru.
Всего автокомпания собрала 500 экземпляров таких авто. Пробег выставленного экземпляра равен 11,5 тыс. км.
Салон модели отделан деревом, а также обтянут малиновой и белой кожей. Под капотом функционирует 537-сильный мотор, который агрегатируется с автоматической коробкой передач.
Владелец авто уверяет, что автомобиль в хорошем состоянии.
Ранее российские дилеры приступили к продажам седана Bentley Flying Spur третьего поколения.
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