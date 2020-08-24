Ташкент, , 15:02 — REGNUM Руководство государственных компаний в Узбекистане будут согласовывать государственные закупки импортных товаров с наблюдательным советом. Это следует из соответствующего постановления президента республики Шавката Мирзиёева, 24 августа сообщает Norma.uz.

Согласно документу, процедура согласования обязательна для юридических лиц с долей государства в уставном фонде 50% и более. Целесообразность закупки необходимо согласовывать при сумме заказа выше 11,15 млрд сумов ($1 млн).

Перечень товаров утверждается на ежеквартальной основе. Вместе с тем это ограничение не распространяется на закупки, которые финансируется за счет международных финансовых институтов. Кроме того, исключения также могут составить закупки товаров, оговоренные в специальных указах президента или правительства.