Ново-Огарево, Московская область, , 14:58 — REGNUM Одной из главных российских проблем является безработица. Об этом президент России Владимир Путин заявил 24 августа в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Бен Шан. Безработные. 1938

«Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно», — подчернул Путин, призвал Голубева обратить внимание на рынок труда в его регионе.

Глава Ростовской области отметил, что в регионе уровень безработицы составляет 4,6%, то есть не имеют возможности трудиться более 96 тыс. человек. Ранее показатель безработицы не превышал среднероссийский.

В области предпринимаются меры по поддержке занятости. Пока при почти 46 тыс. вакантных рабочих мест коэффициент напряженности на рынке труда приближается к двум, но власти намерены искать новые решения.

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