Москва, , 14:58 — REGNUM У Дональда Трампа выборы на носу. И предварительные данные показывают, что он катастрофически проигрывает своему основному конкуренту — Джо Байдену. Пэтому Трамп ищет методы возвращения электората, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя заявление Трампа о разрыве экономического сотрудничества с Китаем.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Трамп проигрывает даже в тех трех штатах, где он одержал сокрушительную победу в 2016 году — во Флориде (51% против 46%), в Аризоне (49% против 45%) и в Мичигане (52% против 40%). Данные предварительные, они могли уже измениться за последние дни, но, тем не менее, весьма красноречивые.

Поэтому сейчас нынешний хозяин Белого Дома отчаянно ищет «горячие» темы, которые могли бы вернуть ему доверие электората. А проблема колоссального дисбаланса во внешней торговле США, существенного перевеса доли сферы услуг над производственным сектором в экономике, многолетний перенос значимых для государства производств в третьи страны и связанные этим проблемы на рынке труда давно вызывают беспокойство и экспертов, и рядовых американцев.

Так почему же не оседлать привычную пусть уже и изрядно прихрамывающую кобылу «торговых войн» против Китая с тем, чтобы заработать новых очков в предвыборной гонке?

Если же смотреть на ситуацию взвешенно, то, несмотря на то, что сальдо торгового баланса США действительно катастрофически отрицательное (Китай поставляет в Америку товаров втрое больше, чем Америка в Китай), разрушение годами выстраивавшихся контрагентских, партнерских, торговых и политических связей принесет вред обеим сторонам. В том числе и самим США», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп заявил, что между США и Китаем возможен полный разрыв экономических отношений.

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