Ростов-на-Дону, , 14:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провел сегодня, 24 августа, телефонный разговор с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе разговора Путин отметил, что его смущает тенденция к сокращению сельскохозяйственного производства в регионе.

Владимир Путин обратил внимание, что в Ростовской области наблюдается тенденция к сокращению сельскохозяйственного производства. В ответ Голубев пообещал, что ситуация будет переломлена, в том числе и за счет открытия производств. «Мы просели основательно [по производству] мяса [птицы], [по производству] яиц, — заявил он. — Компания «Евродон», компания «Донстар» и «Белая птица». Буквально в июне мы провели встречу с министром сельского хозяйства, пригласили наших потенциальных инвесторов, и в августе эти производства, по информации инвесторов, возобновляются… Для нас наша задача на следующий год — по мясу выровнять. А если иметь в виду промежуточные итоги растениеводства, то мы по году планируем выйти на уровень выше прошлогоднего, немножко больше 100 процентов, но для нас это тоже важно. Это, пожалуй, основная причина, которая сложилась за 2018-й и 2019 годы».

Отвечая на вопрос Владимира Путина о темпах строительства, губернатор обратил внимание на сокращение темпов.

«Мы взаимодействуем с Министерством строительства относительно корректировки года, не корректируя период до 2024 года, с задачей его выполнить в полном объеме. И предпринимаем дополнительные усилия, чтобы новые строительные площадки задействовать», — пояснил Голубев.

Глава государства и губернатор Ростовской области обсудили также проблему безработицы. «У нас действительно «выскочила» реально безработица — 96 с лишним тысяч человек (4,6 процента) при том, что до определенного времени уровень безработицы был не выше или на уровне среднероссийского, но сейчас мы увидели такую тенденцию. Мы предпринимаем сейчас меры для того, чтобы максимально запустить те механизмы, которые позволяют людям работать», — отметил Голубев.

В ходе встречи Владимир Путин отметил, что действующий губернатор Ростовской области — опытный человек, а по ряду показателей, например, по промышленному производству, регион находится в лидерах.