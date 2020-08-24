Чебоксары, , 14:31 — REGNUM В столице Чувашии просроченная задолженность жителей на жилищно-коммунальные услуги достигла почти 528 млн рублей. Такие данные приводятся в докладе заместителя главы администрации Чебоксар Владимира Филиппова, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Владимир Филиппов Cap.ru

В мэрии отмечают, что «большинство чебоксарцев своевременно выполняют обязательства перед управляющими компаниями», собираемость платы в 2020 году составила 94%. При этом просроченная задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в январе-июне текущего года составила 527,8 тыс. рублей, что на 20% больше аналогичного прошлогоднего периода.

За полугодие управлением жилищным фондом в адрес должников-нанимателей направлено 444 предупреждения о необходимости погашения задолженности за ЖКУ на общую сумму 46,1 млн рублей. Также должников информируют о выселении в случае неоплаты. В ходе претензионно-исковой работы погашено свыше 850 тыс. рублей.

Кроме того, в суды ушло 13 исковых заявлений о выселении из муниципальных квартир за накопленные долги по оплате ЖКУ и жилые помещения. Из них два иска удовлетворено, пять заявлений находятся на рассмотрении, в шести исках мэрии отказано.

Как сообщало ИА REGNUM, в I полугодии долги управляющих компаний за энергоресурсы снизились на 80 млн рублей и составили 709,9 млн рублей. В том числе 531 млн рублей составляют долги за тепловую энергию. В целом по Чувашии на 1 августа просроченная задолженность за поставленные энергоресурсы сократилась на 2,2% — до 2,976 млрд рублей.

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