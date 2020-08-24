Москва, , 14:32 — REGNUM Официальная премьера Aurus Komendant переносится на осень 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

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Новинку планировалось показать на Московском автосалоне в конце августа текущего года, но из-за того, что он был отменен из-за пандемии нового коронавируса, сроки сместились. При этом сроки производства модели остались прежними.

«Серийное производство Komendant должно начаться в 2022 году. Объективно, мы сможем показать уже предсерийный образец следующей осенью, чтобы в марте — апреле 2022 года запустить производство», — сказал Мантуров.

Министр добавил, что внедорожник Aurus Komendant будет наиболее востребованной моделью бренда.

Ранее гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что в четвёртом квартале 2020 года компания может поставить первый лёгкий вертолёт класса люкс «Ансат», который выполнен в стиле Aurus.

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