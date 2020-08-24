Тюмень, , 14:26 — REGNUM Арбитражный суд Тюменской области ввёл процедуру банкротства-наблюдения на ООО «Петролеум Энерджи». Региональное управление Федеральной налоговой службы (УФНС) требует от предприятия оплаты долгов по налогам и сборам в размере 5,4 млн рублей, сообщается в картотеке суда.

УФНС в качестве истца просит суд в отношении должника ввести конкурсное производство. В банкротстве предприятия налоговикам отказано, так как у предприятия есть имущество, стоимость которого может погасить долг. Следующее заседание назначено на 17 ноября 2020 года.

ООО «Петролеум Энерджи» — стартап по производству мобильной установки для первичной переработки нефти. Причём тюменская установка значительно дешевле зарубежных аналогов. Предприятие является одним из резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка.