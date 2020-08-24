Москва, , 10:55 — REGNUM Средняя стоимость подключения к газораспределительным сетям составляет порядка 400 тысяч рублей, сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании по вопросу газификации регионов с профильными министерствами и ведомствами.

Сейчас ситуация складывается следующим образом — «Газпром» прокладывает магистральную трубу, а доведением ее до поселков и деревень занимается уже регион. Соответственно, газификация зависит от уровня бюджетной обеспеченности регионов, отметил он.

«Единая Россия» предложила утвердить федеральный проект «Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года». В нем должны быть определены целевые показатели по каждому субъекту и объемы финансирования. «Кроме того, в рамках данного проекта в каждом регионе должен быть определён единый оператор газификации, ответственный за доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до каждого дома», — сказал Андрей Турчак.

При этом «Единая Россия» считает нужным весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению граждан возложить на «Газпром». Это обычная мировая практика — фактически бесплатно это делают в Германии и США, отметили в пресс-службе партии.

«При этом компенсировать компании понесенные затраты через предоставление мер государственной поддержки, например, через льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и другие», — отметил Андрей Турчак.

По его словам, при подключении к сетям должен работать принцип «единого окна» через МФЦ или газораспределительные организации, чтобы человек не «бегал» по десяткам инстанций. То же касается сроков подключения — они не должны растягиваться.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин распорядился завершить поэтапную газификацию до 2024 и 2030 года.