Москва, , 14:19 — REGNUM Политику Дональда Трампа в адрес Китая, России и других крупных экономик мира большинство авторитетных экономистов называет непродуманной, сравнивая ее с визитом слона в посудную лавку, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявление Трампа о разрыве экономического сотрудничества с Китаем.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Торговые войны и протекционизм уже стали такой же обыденностью, как и валютные, информационные войны. Любое новое обострение взаимоотношений между Вашингтоном и Пекином явно отражается на настрое всех участников рынка, замедляет восстановление деловой активности, под давлением остаются котировки нефти и металлов.

Китай уже более 20 лет является крупнейшей мировой фабрикой по производству товаров самого широкого ассортимента, в экономику Поднебесной те же США и ЕС вложили сотни миллиардов долларов.

Просто так взять и оборвать связи между странами не получится. Вопреки политической воле законы экономики неподвластны лидеру США. Стоит отметить, что Китай накопил свыше 1 трлн долларов США в качестве госдолга Вашингтона.

Печатный станок Америка не выключает, подталкивая доллар к девальвации. Рано или поздно Пекин избавится от американского долга, градус напряжённости на мировых рынках только будет расти, а деловая активность не восстановится. Пострадают все страны», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможности по разъединению американской и китайской экономик.

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