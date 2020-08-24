Пенза, , 14:49 — REGNUM Аграриями Пензенской области собран урожай зерновых и зернобобовых культур свыше 2 млн тонн при средней урожайности порядка 41 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Сельхозпредприятиями области намолочено 1389 тыс. тонн озимой пшеницы, озимой ржи — 22,9 тыс. тонн, яровой пшеницы — 139 тыс. тонн, валовый сбор ячменя составил 367,7 тыс. тонн, гороха — 53,7 тыс. тонн, овса — 33,3 тыс. тонн.

Всего в текущем году аграрии планируют получить около 3 млн тонн зерна.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году хозяйствам Пензенской области предстоит убрать более 800 тыс. га площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми культурами.

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