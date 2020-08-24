Москва, , 14:08 — REGNUM Разорвать любые отношения, в том числе и экономические можно. Вопрос в цене последствий, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени г.В. Плеханова Ольга Лебединская, комментируя заявление Трампа о разрыве экономического сотрудничества с Китаем.

Доллар. Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай — второй крупнейший держатель госдолга США, а это $1,1 трлн. В случае расторжения экономических отношений Пекин начнёт продавать американские тежерис.

Это может крайне негативно сказаться на политике Вашингтона по увеличению эмиссии, чтобы профинансировать программы по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями.

Фактически Китай помогает предохранять от колебаний фондовый рынок и удерживать низкие процентные ставки.

В 2018 году товарооборот между Китаем и США достиг $633,52 млрд, увеличившись на 8,5%. В 2019 году, по мере нарастания напряженности сократился до $541,22 млрд (-14,6%).

Главными статьями импорта США из Китая являются предметы электроники: телефоны (9,8%), средства связи (2,5%), машины для автоматической обработки данных (8,4%), трехколесные велосипеды, скутеры и аналогичные игрушки на колесах и другие игрушки (2,8%).

Пекин импортирует самолеты и прочие летательные аппараты (9,9%), соевые бобы (9,4%) и автомобили (6%).

За время президентства Трампа инвестиции Китая США сократились в 10 раз, достигнув минимальных $5 млрд. Пострадавшими являются в первую очередь «сельские» Штаты, где китайские инвесторы приобрели заводы и создали новые рабочие места.

Для сравнения объём американских инвестиций в Китай составил $14 млрд.

Учитывая эти и многие другие факты, можно сказать, что охлаждение экономических контактов между странами будет продолжаться и дальше, но полного разрыва не будет», высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон может прекратить вести бизнес с Китаем.

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