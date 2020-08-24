Москва, , 14:05 — REGNUM Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов прокомментировал показатели налоговых поступлений в бюджет Москвы в первые семь месяцев 2020 года.

«В начале самоизоляции, когда практически вся экономическая деятельность была поставлена на паузу, падение было достаточно глубоким. При этом уже в апреле бизнес стал адаптироваться к удаленному режиму и готовиться к возобновлению работы, поэтому после снятия ограничений мы увидели стремительное восстановление спроса и оборота основных отраслей», — приводят слова Ефимова в пресс-службе комплекса экономической политики столицы.

По словам вице-мэра, сейчас власти Москвы вернулись к докризисным темпам. Поэтому задачами стало стимулирование роста доходов населения, а также инвестиционной активности, что позволит компенсировать весенний провал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в июле 2020 года поступления НДФЛ превысили показатели аналогичного месяца 2019 года. Руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова рассказала, что прирост составил 15,4 млрд рублей или 12,6% к июлю прошлого года.

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