Боровск, Калужская область, , 14:18 — REGNUM Задолженность по заработной плате на общую сумму порядка 24 млн рублей перед 280 работниками предприятий и организаций погашена в Калужской области с начала августа. Об этом 24 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

В Боровском районе прокурорская проверка обнаружила нарушения трудового законодательства в фармацевтической компании ООО «Сфера-Фарм». У организации на протяжении более двух месяцев имелась задолженность по заработной плате перед 39 работниками на сумму свыше семи миллионов рублей. В отношении директора компании возбуждено административное дело. В том же Боровском районе грубо нарушалось трудовое законодательство обществом с ограниченной ответственностью КМДК «СОЮЗ-Центр». Перед 570 работниками образовалась задолженность по заработной плате на сумму более шести миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры нарушения трудовых прав работников устранены, долги по заработной плате полностью погашены.

В Обнинске также погасили задолженность по заработной плате перед 184 работниками местного предприятия на сумму свыше 11 млн рублей. Руководителю предприятия прокуратурой города внесено три представления об устранении нарушений закона, в отношении виновных лиц возбуждены четыре дела об административных правонарушениях.

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