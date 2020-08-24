Москва, , 13:59 — REGNUM Финансовые эксперты не видят оснований для значительного укрепления рубля в ближайшее время. Вместе с тем не стоит прямо сейчас менять рубли на валюту, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на специалистов.

Динамика российской валюты, отмечают эксперты, зависит от многих причин. Сейчас это отмена связанных с коронавирусом ограничений, восстановление импорта, что означает рост спроса на валюту со стороны предпринимателей, а также увеличение спроса на путешествия.

По мнению старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрия Ферапонтова, покупать валюту для дальнейшей перепродажи сейчас уже поздно. Европейская валюта находится на пике, а доллар США этот пик уже преодолел.

«Вдобавок, текущие факторы, оказывающие давление на курс, достаточно расплывчаты, необходимо дождаться некой стабилизации», — полагает эксперт.

Безопаснее и эффективнее держать в валюте сбережения, которые не планируется использовать в ближайшие три — пять лет, считает аналитик инвестиционной компании QBF Ксения Лапшина. Более того, лучше пользоваться такими инструментами, как еврооблигации.

А вот для краткосрочных накоплений можно оставить рубль, чтобы избежать возможных потерь при конвертации. Однако из-за низких ставок лучше рассмотреть альтернативу банковским вкладам, например, фондовый рынок, добавила она.

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