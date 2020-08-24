Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM По итогам июля 2020 года в Санкт-Петербурге самым ёмким по обороту с продаж сегментом на авторынке новых машин стал SUV-сегмент (кроссоверы и внедорожники). Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в прошлом месяце в Санкт-Петербурге было реализовано кроссоверов и внедорожников на общую сумму 10,8 млрд рублей. При этом оборот в сегменте SUV за январь-июль 2020 года в данном регионе составил 57,3 млрд рублей.

В-сегмент по выручке с продаж лишь на втором месте. На местном авторынке она составила в июле 1,8 млрд рублей, а за семь последних месяцев — 7,4 млрд рублей.

Тройку лидеров замыкает С-сегмент (авто гольф-класса). С января по июль в Санкт-Петербурге было получено 4,5 млрд рублей с продажи таких автомобилей. При этом с июня по июль выручка выросла с 661 до 993 млн рублей.

Наименьшие показатели выручки с продаж у А-сегмента. За семь месяцев здесь выручка составила всего 139 млн рублей, а за июль — 39 млн рублей.

Напомним, с января по июль 2020 года в РФ было продано 367 тыс. новых машин сегмента SUV. Это на 4% меньше, чем в прошлом году.

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