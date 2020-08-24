Новосибирск, , 13:42 — REGNUM В Новосибирской области одобрено распоряжение о централизованном обеспечении управляющих компаний и других организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами, дезинфицирующими средствами для обработки мест общего пользования. Решение принято на заседании регионального правительства сегодня, 24 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На обеспечение управляющих компаний дезинфицирующими средствами будет выделено 2,4 млн рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области, — уточнил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов. — Приобретенные дезинфицирующие средства будут передаваться в распоряжение управляющим компаниям и ТСЖ для обработки контактных поверхностей в многоквартирных домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на основании представленных заявок от организаций».

По расчётам властей закупленных дезинфицирующих средств на эти средсьва хватит, чтобы обработать более 200 тыс. кв. м контактных поверхностей.