Уфа, , 13:41 — REGNUM Порядка трех млрд рублей было выделено на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в Уфе. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Уточняется, что этот вопрос рассматривали на совещании в правительстве Башкирии. Так, в т2020 году согласно плану в Уфе будут приведены в соответствие с нормами 22 участка дорог общей протяженностью 20,85 км. В том числе это и крупные проекты: капитальный ремонт улицы Мустая Карима, возведение нового моста через р. Белая в створе улицы Воровского, а также реконструкция ул. Комсомольской и 8 Марта, строительство бульвара Баландина и ул. Валерия Лесунова.

По словам первого заместителя председателя Гостранса республики Виктора Жулькова, на автотрассах Башкирии в системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры было оцифровано 220 тысяч дефектов, из них более 200 тысяч уже отремонтированы.

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