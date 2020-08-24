Подгорица, , 13:36 — REGNUM Аэропорты в Подгорице и Тивате скоро будут отремонтированы и модернизированы, чтобы обеспечить пассажирам как можно больше комфорта и со временем получить больше средств за счет неавиационных доходов. На эти цели выделено около миллиона евро, сообщил исполнительный директор аэропортов Черногории Данило Орландич.

«Нашим приоритетом была безопасность пассажиров и самолетов, поэтому инвестиции сосредоточены на модернизации оборудования и технологий. Пришло время повысить комфорт пассажиров. Аэропорты — первое впечатление от каждого пассажира, приезжающего в Черногорию, и борьба за каждого гостя уже началась», — сказал Орландич.

Он сообщил, что в бизнес-залы обоих аэропортов в течение долгого времени не делалось никаких вложений, но они должны соответствовать критериям клиентов, для которых они предназначены. Таким образом, в ремонт VIP-зала в аэропорту Подгорицы будет вложено около 400 тысяч евро.

В прошлом году неавиационные доходы аэропортов Черногории, которые включают магазины, объекты общественного питания, аренду офисных помещений и рекламных площадей, составили восемь процентов, или 4,7 миллиона евро, из общей суммы в 35 миллионов евро.