Вашингтон, , 13:34 — REGNUM Администрация президента Соединенных Штатов рассматривает возможность ускоренного внедрения в стране разрабатываемой в Британии вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что в качестве одного из вариантов Белый дом допускает возможность, при котором управление по санитарному надзору за качеством медикаментов выдаст экстренное разрешение на применение вакцины.

Как пишет газета, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и глава Минфина Стивен Мнучин рассказали о возможном ускоренном внедрении вакцины на встрече со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, которая прошла в конце июля.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на руководителя центра Питера Маркса сообщило, что результаты клинических исследований вакцины против коронавируса, разработанной в Центре биологических оценок и исследований (CBER) США, будут доступны в октябре 2020 года.

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