24 августа 2020 | Время чтения 9 мин

Галина Смирнова, , 13:22 — REGNUM Данные по ипотечным кредитам говорят о том, насколько мощный импульс поддержки получил строительный бизнес. Виртуальное пространство пестрит новостями о небывалых объемах и количестве выданных ипотечных кредитов в самых разных уголках страны. По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ) за весь июль было выдано 129 тысяч ипотечных займов, что на 15% больше, чем в июне, а также на 37% больше, чем в июле 2019 года. По объему предоставленных средств выдачи составили 320 млрд руб., превысив показатели прошлого месяца на 21%, а прошлого года — на 53%. Эти данные говорят о том, каков приток средств получили застройщики, причем сегодня продолжающие в прямом смысле слова жаловаться на ожидания ухудшения своего финансового положения, которое между тем в силу отложенных по сравнению с другими отраслями сроков по вхождению в режим самоизоляции и выхода из него, намного лучше других видов бизнеса, испытавших наиболее жесткие ограничения и продолжающих самостоятельно выпутываться из неприятностей. Замечу, что при опросе, проведенном компанией PwC, как писало издание РБК, именно в июне-июле, как раз когда и набирало силу ипотечное кредитование в силу небывало низких ипотечных ставок, обеспечиваемых политикой государства, гарантирующего банкам компенсации между рыночной и льготной ставками, 77% девелоперских компаний России по мнению их топ-менеджеров, прогнозируют снижение выручки и прибыли своих компаний по результатам 2020 года. Возможно, так оно и будет, но снижение прибыли — это реальность, с которой стоит смириться на ближайшие несколько лет многим отраслям страны. Даже IT-отрасль, демонстрирующая рост до пандемии и особо во время нее, без всеобщего роста благосостояния рано или поздно столкнется с ограничением ресурсов к дальнейшему росту. Такова сегодняшняя действительность, причем не только в России. Тем более рассчитывать на рост прибыли в последнее время с помощью господдержки сильно-то не стоит в виду отложенных сроков реализации нацпроекта по жилью из-за ожидаемого распределения уровня финансовой поддержки не до 2024 года, а до 2030-го. При этом, заметим, один из основных застройщиков страны — группа «ПИК» не только остается самым быстрорастущим российским брендом на протяжении нескольких последних лет по версии консалтинговой компании Brand Finance, но и стал титульным партнером футбольных «Химок». Несмотря на то, что компания и футбольный клуб предпочли не разглашать по запросу РБК сумму контракта, мы прекрасно понимаем, что подобная так сказать реклама обходится априори недешево. Косвенно это подтверждает примечание издания о том, что выступление «Химок» в Российской премьер-лиге в нынешнем сезоне было под большим вопросом из-за того, что клуб до последнего момента искал деньги на выступление в сильнейшей лиге страны и окончательное решение о выступлении в РПЛ было принято за неделю до его начала. Конечно, никто не говорит, что не стоит поддерживать спорт, но мы прекрасно знаем каких порою огромных денег стоят футболисты и поддержка команд. Кроме того само по себе наличие у «ПИК» возможности оказания поддержки футбольной команде, явно свидетельствует об отсутствии финансовых проблем у застройщика. Понятно также, что не стоит судить о финансовом положении всех остальных участников строительного рынка по одному застройщику, но заявление главы Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова на совещании с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым о том, что упрощение доступа к земельным участкам позволит застройщикам увеличить количество выводимых на рынок проектов, тоже говорит о том, что на самом деле финансовое положение застройщиков не столь плохое. Отмечу, что Ассоциация объединяет более 220 саморегулируемых организаций, функционирующих в 74 субъектах Российской Федерации и около 92 000 строительных компаний — то есть более 50% общего количества компаний, работающих в строительной сфере. Мнение Глушкова — это голос этих самых строительных компаний. И ключевым моментом в риторике главы объединения является просьба упростить правила игры на рынке, по поводу чего не так давно говорил и Владимир Путин, требуя от чиновников сокращения бюрократических процедур. Но по большому счету, глава Минстроя, отчитавшись в проделанной работе, по сути, проигнорировал требование Президента. Работа проделана, но есть еще над, чем работать. Иначе не возникло бы сегодня снова в кругу застройщиков разговоров о необходимости изменения правил игры. К слову, сам Владимир Якушев, так и заявлял, что до 2024 года и вплоть до 2030-го ведомство продолжит вести работу в этом направлении. Вероятно, не хотят чиновники, ответственные за развитие стройотрасли России, затягивать пояса, намного удобнее тратить бюджетные деньги. А бюджет не резиновый и доходы россиян оставляют желать лучшего. Неровен час, не смогут люди расплатиться с кредитами.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще в апреле Минэкономразвития прогнозировало к концу года рост безработицы: число оставшихся без работы россиян может достигнуть 20 миллионов. Да, при сегодняшних ставках по ипотеке невозможно не испытать эйфории: когда еще представиться шанс взять ипотеку под столь низкий процент?! Да, банки оценивают платежеспособное состояние заемщиков, не каждый может позволить взвалить на себя балласт на ближайшие 20 лет своей жизни. И да, льготная программа, предоставляет возможность сохранить ставку до конца действия кредита. Между тем, никто, даже сами заемщики, не может гарантировать наличие постоянного дохода достаточного для оплаты ипотеки и жизни семьи. Будет вторая волна пандемии и вместе с ней введение режима самоизоляции, или не будет, не имеет значения — финансовое положение той или иной семьи может быть подорвано по самым разным причинам. Даже если заработок будет оставаться стабильным, общий достаток семьи может ухудшить, например, неожиданная болезнь одного из членов семьи, требующая больших денежных вливаний. Такие семьи постоянно будут находиться в зоне риска и страха за достаток. Ну, а если случится второе пришествие коронавируса, ограничивающее какую либо экономическую деятельность, то тут как говорится и обсуждать нечего, всё предсказуемо.

Есть экспертное мнение о том, что при повышении ключевой ставки ЦБ, банки обретут проблемы, мол, отсутствие у банков прибыли по ипотечным портфелям превратит их в балласт. Возможно, но банки судя по данным того же «Объединенного кредитного бюро» более тщательнее, чем прежде стали относиться к оценке заемщиков. Как писал портал Долг. РФ, если в первом квартале среднее значение Индивидуального Кредитного Рейтинга (ИКР) ипотечных заемщиков составляло 955 баллов, то сейчас, несмотря на кризис, оно составляет 960 баллов из 1250 возможных. Другое дело, что банки сейчас, хоть и сетуют на снизившуюся маржинальность от льготной программы ипотечных кредитов вместе со снижением ключевой ставки, но все же сегодня она является для них одним из инструментов стабильного дохода. Так что экспертное мнение можно было считать излишне пессимистичным, если бы действительно были предпосылки для роста доходов населения и стабильности заработков.

Повысит ли ключевую ставку ЦБ и когда, пока большой вопрос, но то, что у банковской системы могут возникнуть проблемы и без её повышения, говорят проблемы окружающих Россию соседних стран. Наиболее вероятный удар с высокой степенью риска стоит ожидать от Белоруссии. 8 июня ИА REGNUM сообщало, что представитель посольства РФ в Минске Александр Суриков озвучил журналистам объем госдолга страны перед Россией. Он составляет порядка 7,3−7,4 млрд долларов, заметив при этом, что обслуживается госдолг «нормально», проценты по нему погашаются в соответствии с договором, «никаких вопросов нет». Однако, как говорится, еще не вечер — протесты в Белоруссии продолжаются, не утихают. А появление Лукашенко с автоматом в руках вряд ли останется не замеченным. Наверняка западные «партнеры» не обойдут своим вниманием это событие, могут последовать и санкции. Более того, его распоряжение закрыть предприятия с отметившимися в забастовках рабочими, может сказаться на экономическом положении страны. А меж тем, у Белоруссии существуют долги и перед другими странами: госдолг перед Россией составляет примерно 40% от всего внешнего долга республики, в целом на 1 мая 2018 года он составлял 16,4 млрд долларов. За четыре месяца его удалось сократить на 315,6 млн долларов, но затем республика вновь осуществила внешние займы на 990,5 млн долларов. Помимо невозвратности кредитов россиянами, может образоваться плешь и от проблем с возвратом долгов от Белоруссии, и не только с ее стороны. Ряд стран СНГ, кроме политического кризиса испытывают также экономические трудности от последствий пандемии и имеют долг перед Россией. Кроме того, снижение товарооборота с этими странами может отразится на наметившихся ростках экономики в России. Ну, о негативном настроении граждан этих стран, которым они окружили Россию практически плотным кольцом, думается, можно и не напоминать, глядишь зацепит и наложится на и без того не самое лучшее расположение духа россиян. Поэтому чиновникам и бизнесу стоит затянуть пояса и активно работать, как бы ни пафосно это звучало, на благо страны. Сейчас нужно думать больше о благосостоянии народа. Чиновникам стоило бы активнее регулировать вопросы по снижению барьеров для застройщиков, а застройщикам, умерив аппетиты, прибегнуть к существующим у той же госкорпорации ДОМ. РФ мерам по выкупу недвижимости. Иначе принцип домино сильнее всего отразится и на чиновниках и на бизнесе. Потом раздумывать именно им уже не придется.

Понятно, что застройщики не озабочены подобными рассуждениями, но это пока. Пока они останутся «при своих» — квартиры по ипотеке уже выкуплены. Также понятно, что государство прибегнет к денежным вливаниям в так сказать банковский костяк в случае проблем с ипотечными заемщиками. Ну, а дальше, что? За счет, каких средств будет обеспечен в целом рост экономики и доходов россиян? Кажется, что этот вопрос мало волнует и чиновников Минстроя и застройщиков, они зациклены на извлечении сиюминутной прибыли. А между тем, по данным ЦБ от 3 августа, задолженность по ипотечному жилищному кредитованию в России по состоянию на 1 июля составила 8,2 трлн рублей, увеличившись на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит ли напоминать, каков объем Фонда национального благосостояния, который на сегодня пополнять уже не с чего? Конечно, одним махом невозвратность кредитов не достигнет указанного уровня задолженности, но появление даже одной ее части способно нанести урон экономике.