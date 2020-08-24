Москва, , 13:13 — REGNUM Во вторую декаду августа были обновлены максимумы по индексу S&P 500 и NASDAQ. Как заявил ИА REGNUM директор по инвестидеям БКС Константин Черепанов, данное восстановление индекса S&P 500 было самым стремительным в истории и заняло всего 126 торговых дней.

«Раньше в среднем переход от медвежьего к бычьему рынку и обновление предыдущего максимума занимало 1542 торговых дня», — добавил эксперт.

Он также отметил, что Apple стала первой компанией, чья капитализация превысила $2 трлн.