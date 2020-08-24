Москва, , 13:05 — REGNUM Несмотря на явную приостановку движения наверх по паре евро/доллар на международном рынке, курс евро к рублю 21 августа впервые с марта поднимался выше 88 руб, а курс доллара приближался вплотную к отметке в 75 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

Доллар и рубль Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«С открытия торгов 24 августа рубль чувствует себя заметно увереннее, курс доллара в первые же минуты успел опуститься ниже 74,40 руб. Однако очевидно, что определённое давление на рубль сохраняется.

Основная причина — отмена Минфином аукциона по ОФЗ 19 августа, поскольку именно приток среднесрочных покупателей в российский долг обеспечивал до этого стабильные объёмы обмена валюты на рубли как иностранными, так и российскими инвесторами, а также свою роль играют существенно понизившиеся сейчас суммы ежедневных продаж валюты со стороны ЦБ.

Тот парадоксальный сценарий, когда вроде бы и более дорогая нефть в диапазоне $43−45 за баррель, где цены тем не менее не растут пока дальше, а стагнируют внутри узкого коридора второй месяц — не слишком-то помогает рублю укрепляться, а наоборот, снижает объёмы компенсирующих продаж валюты в рамках бюджетного правила.

Из внутрироссийских факторов, основной интригой для рубля в этих условиях станет пока неясный вопрос, состоится ли теперь 26 августа аукцион по ОФЗ, или же Минфин снова посчитает правильным размещение отменить. Пока за отмену аукциона больше аргументов: действительно, Минфину нет резонов брать взаймы на рынке деньги под завышенный процент, когда в стране вполне хватает и собственных финансовых резервов.

Золотовалютные накопления ЦБ за время пандемии ещё и выросли: с $556 млрд в январе до $600,7 млрд к середине августа, а дефицит бюджета за 7 месяцев 2020 года составил менее 1,4% ВВП, и очевидно, что правительство пока не собирается существенно увеличивать расходы, хотя экономика объективно испытывает потребность в более масштабных денежных вливаниях. Но на эти цели в распоряжении Минфина ещё имеются почти 13 трлн руб. из ФНБ, который за июль каким-то образом ещё и «потолстел» на 819 млрд руб. А конъюнктура облигационного рынка действительно не самая благоприятная сейчас, чтобы делать новые займы: доходность эталонных десятилетних ОФЗ подросла на вторичном рынке с 5,75% в середине июля до 6,23% годовых настоящему моменту.

Пока многие инвесторы, среди надёжных активов, предпочитают золото и больше стали вкладываться в облигации Еврозоны, Австралии или Канады, интерес к вложениям на развивающиеся рынки несколько угас. А после снижения ключевой ставки ЦБ в России процентная выгода от покупки ОФЗ потенциально стала меньше, вот инвесторский пул и пытается быть требовательнее, сторговаться с Минфином на более высокий процент за риски в России, которые весьма условно возросли ещё и на фоне событий в соседней Белоруссии. Вот и получается, что, хотя прямого влияние на курс российской валюты политический процесс у наших ближайших соседей вроде бы и не оказывает, но опосредованное влияние на рубль всё же есть, хотя бы если Минфин продолжит отменять пока аукционы.

Но есть сейчас и явно положительные для рубля моменты: к ним можно отнести свежие максимумы всех времён сегодня по определяющим температуру настроений в мире американским фондовым индексам S&P500 и Nasdaq. Чем выше американский фондовый, тем больше свободных денег теоретически инвесторы будут готовы выделить для вложений на другие рынки, в том числе и в Россию.

Например, уже успел сегодня увеличиться поток капитала в бумаги ЮАР, где правда годовая доходность по государственным облигациям ещё выше: 9.25%. Но валюта ЮАР постепенно укрепляется в последние несколько дней, показывая хороший «пример» и другим валютам развивающихся рынков.

Возможно, именно это и привело, кстати, сегодня, к некоторому укреплению рубля уже на старте. Общий тренд на ослабление доллара по отношению к другим резервным валютам также сдерживает доллар от более существенного роста и в России.

Поэтому на неделе наиболее вероятно всё же сохранение коридора от 72 руб. до 75 руб. за доллар, без долгих перехлёстов курса за эти рамки, и примерный коридор от 87 до 89 руб. для курса евро. Основное же событие, способное в дальнейшем повлиять на курс рубля, ожидается в Америке в конце недели: с 27 августа там открывается ежегодный симпозиум Федерельного резерва США в Джексон-Хоуле, где в традиционном антураже экскурсионного Дикого Запада выступят с программными речами не только глава ФРС Джером Пауэлл и другие представители американского регулятора, но поделятся своим видением финансовой ситуации в мире и гости из других центральных банков.

Особенно внимательно будут прислушиваться к этим мнениям любители сыграть на повышение по золоту, а также долларовые «медведи», которые вполне могут и увеличить объёмы своих сделок на понижение американской валюты, если в речах представителей центробанков будут явные сигналы на продолжение интенсивной работы долларового «печатного станка» ради новых экономических стимулов за счёт необеспеченных денег и программ так называемого «количественного смягчения», — считает эксперт.

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