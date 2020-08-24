Иркутск, , 12:59 — REGNUM Отходы промышленных предприятий Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и предприятия Усольехипром будут рекультивированы на территории промплощадок. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба иркутского губернатора со ссылкой на слова исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймура Магомедова. Он опроверг информацию об использовании действующего полигона твердых коммунальных отходов в Ангарском МО под захоронение отходов промпредприятий.

«Отходы предприятия «Усольехимпром» — это промышленные отходы в основном 1,2,3 классов опасности. Их обезвреживанием будет заниматься Федеральный Экологический оператор на территории промплощадки, применяя свои методы и разработки. То же самое касается промышленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Единственным поставщиком услуг по их утилизации федеральное Правительство назначило компанию «ГазЭнергоСтрой». Она сейчас приступает к выбору технологического решения по ликвидации отходов предприятия», — пояснил чиновник. «Что касается 12 карты БЦБК, куда после закрытия комбината в течение многих лет население свозило свой бытовой мусор, утилизировать ТКО оттуда в Ангарск не будут. Для этих целей правительство рассматривает строящийся полигон в Слюдянском районе, он находится территориально гораздо ближе, чем Ангарск», — подчеркнул Теймур Магомедов.

Что касается зажигания отходов на базе мусороперерабатывающего комплекса под Ангарском, то пока этот проект находится на этапе проектирования.

«Цель федеральной «мусорной» реформы, как мы все прекрасно понимаем, — эффективно наладить работу по переработке отходов. Для решения этой задачи в Иркутской области, среди прочих мероприятий, запланировано строительство полноценного современного мусороперерабатывающего комплекса в Ангарске. Проектом предусмотрена переработка стекла, пластика, металла, дерева. Подчеркиваю, именно переработка, а не сжигание. Сжигание мусора в Ангарске применяться не будет», — отметил Теймур Магомедов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ядовитые отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и «Усольехимпрома» врио губернатора иркутской области Игорь Кобзев называет не иначе как экологические бомбы. Недавно он обнародовал свою предвыборную программу, напомнив что президент России Владимир Путин дал чёткую команду: обезопасить жизнь и здоровье людей, весь накопленный вред ликвидировать.

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