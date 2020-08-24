Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Заявление президента США обусловлено исключительно политической составляющей, оно в чистом виде элемент предвыборной кампании, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 24 августа, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Бутуханов.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп заявил, что между США и Китаем возможен полный разрыв экономических отношений, если власти КНР «не будут вести себя с нами должным образом» и будут продолжать «обкрадывать США».

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« По мере развития предвыборной кампании в США подобные острые заявления, полагаю, будут звучать с обеих сторон — и от демократов, и от республиканцев. Ситуация у них такова, что в ход пойдут все средства.