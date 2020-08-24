Сеул, , 12:29 — REGNUM В июле 2020 года в Южной Корее зафиксировали рекордный уровень депозитов в иностранной валюте. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в июле текущего года общая сумма депозитов в иностранной валюте составила $87,4 млрд, что на $2,87 млрд больше, чем месяцем ранее. Известно, что это самый высокий показатель с июня 2012 года.

Уточняется, что общая сумма депозитов в долларах США увеличилась на $2,76 млрд, до $76,2 млрд, в юанях — на $180 млн, до $1,62 млрд, однако в йенах, напротив, сократилась, на $80 млн, до $4,44 млрд. Объём депозитов в евро остался на уровне $3,61 млрд.

Общая сумма депозитов юридических лиц увеличилась $69,7 млрд, а физических лиц — $17,7 млрд.