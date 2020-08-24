Усть-Кут, Иркутская область, , 12:12 — REGNUM В Усть-Куте до конца 2020 года будет построен медицинский корпус для лечения и профилактики пациентов с внебольничной пневмонией. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Сроительство финансирует ООО «Иркутская нефтяная компания», договоренность об этом была достигнута между главой региона Игорем Кобзевым и руководством компании в июне. Стоимость объекта — более 500 млн. руб.

Основу здания строители обещают возвести уже к 13 сентября. Это будет модульный корпус на 60 койко-мест. Также между Иркутской нефтяной компанией и правительством региона достигнута договоренность о том, что компания возьмёт на себя финансирование проектной документации по капитальному ремонту основного здания больницы в Усть-Куте.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в Иркутской области завершается строительство инфекционного отделения Тулунской городской больницы (объект возводится в рамках социального партнерства правительства Иркутской области и Сбербанка) и инфекционного модульного корпуса Братской городской больницы №5 (Иркутская область) для пациентов с внебольничной пневмонией (финансирует «Русал»).

Читайте также: «Русал» достраивает инфекционную больницу в Приангарье

Читайте ранее в этом сюжете: Сбербанк достраивает больницу в пострадавшем от потопа Тулуне