Москва, , 12:11 — REGNUM Объекты недвижимости, расположенные в Подмосковье, лидируют по числу экстерриториальных обращений в управление Росреестра по Москве. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе управления.

В среднем доля объектов в Московской области превышает 40% от общего числа экстерриториальных обращений.

Также у москвичей пользуется популярностью недвижимость в Краснодарском крае, Рязанской и Тверской областях, а также в Крыму.

«Развитие электронных сервисов Росреестра позволило гражданам решать вопросы оформления недвижимости безотносительно места расположения самого объекта», — прокомментировал глава столичного управления Росреестра Игорь Майданов.