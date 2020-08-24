Москва, , 12:12 — REGNUM Подготовка изменений в национальных проектах на сегодняшний день находится в завершающей стадии и на этой недели будет проведено обсуждение данного вопроса в правительстве на уровне вице-премьеров. Об этом 24 августа сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин во время своего выступления на открытии второго модуля образовательной программы управленческих кадров для городов.

«Сейчас как раз подготовка изменений в национальные проекты входит в завершающую стадию. На этой неделе состоятся встречи на уровне вице-премьеров, отвечающих за конкретные направления», — приводит его слова ТАСС.

При этом Орешкин уточнил, что кардинальный пересмотр поставленных нацпроектами задач не делается.

«Хотел бы сказать, что у нас какой-то кардинальный пересмотр инициатив, тех направлений и тех индикаторов, которые необходимо достигать, не происходит, где-то происходит уточнение, что-то добавляется, что-то убирается», — сказал он.

Также помощник президента отметил, что в ходе корректировки нацпроектов будет нужно учесть изменившиеся условия внешней среды, так как проблемы мировой экономики повлияли на экономическую ситуацию в России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 20 августа стало известно, что за первое полугодие 2020 года расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры оказались исполнены на 35,1% от запланированного на год финансирования.