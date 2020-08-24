Москва, , 12:06 — REGNUM В июле 2020 основным рынком сбыта машин Porsche стала Москва. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный месяц в российской столице было куплено 320 машин марки Porsche. Это на 55,3% больше, чем год назад, когда в Москве было приобретено 206 авто данной компании.

На втором месте регионального рейтинга разместился Санкт-Петербург. Здесь в прошлом месяце было продано 67 экземпляров Porsche, что на 29% больше, чем в июле 2019 года. Тройку лидеров замыкает Московская область, где реализация выросла на 47%, до 47 экземпляров.

Напомним, в июле 2020 года в РФ было приобретено 718 новых Porsche, что на 44% больше продаж машин за аналогичный период прошлого года. При этом с января по июль число реализованных Porsche на автомобильном рынке РФ выросло на 1,5%, до 2996 единиц.

Читайте также: Спорткар Porsche Panamera побил рекорд скорости на трассе Нюрбургринг