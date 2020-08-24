Пермь, , 12:03 — REGNUM В Пермском крае 14 муниципальных образований получат по три новых автобуса малого класса. В рамках аукциона приобретено 42 единицы транспорта, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Закупка прошла при содействии и поддержке региональных властей. Стоимость контракта составила 94,08 млн рублей.

По условиям техзадания автобусы должны работать на дизтопливе и вмещать в себя не менее 22 человек. В требованиях заказчика также указаны мягкие, антивандальные сиденья в салонах, не тонированные стекла со сдвижными форточками. Автобусы должны иметь оборудование для перевозки людей с ограниченными возможностями.