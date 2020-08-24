Чита, , 12:00 — REGNUM В Чите ведется работа по налаживанию функционирования системы ливневых стоков. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы администрации краевой столицы Александра Сапожникова. По его словам, в 2020 г. ливнёвки появятся на улицах Ивановская, Недорезова, Татарская, Ленина, на участке Угданского проезда.

«После очистки хотим сделать стоки воды, чтобы проверить как будет работать система на улицах Шилова и Богомягкова, где велись необходимые работы», — пояснил Александр Сапожников.

Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Кефер поручил министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта края рассмотреть возможность финансирования работ в рамках проектов модернизации объектов дорожного фонда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ливни стали частыми гостями в Чите. Практически после каждой непогоды улицы столице Забайкалья превращаются в реки. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил выделить финансирование на очистку существующих коллекторов.

Читайте ранее в этом сюжете: После дождей в Забайкалье озаботились состоянием ливневой канализации