Анкара, , 11:49 — REGNUM Обнаруженный Турцией газ в Чёрном море поможет Анкаре забыть о дефиците бюджета и перейти к профицитным экономическим показателям, заявил министр финансов республики Берат Албайрак.

По его словам, Турция сделала большой шаг на пути к полной энергетической независимости.

«С экономической точки зрения находка и потенциал (месторождения) смогут убрать из нашей повестки вопрос о дефиците платёжного баланса», — сказал он.

Министр добавил, что Анкара войдет в этап, когда «будет говорить о профиците бюджета и излишках валюты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обнаружила крупное месторождение природного газа в Черном море объемом 320 млрд кубометров.

Энергетика является не только основным фактором развития, но и играет важную роль в обеспечении национальной независимости, добавил он.

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